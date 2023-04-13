Преуменьшение потерь и попытка Путина "примирить" Пригожина и Шойгу, — NYT о борьбе в России

Недавно появились "слитые документы" Пентагона. Впоследствии к ним добавились те, что показывают – борьба и споры в правительстве России "больше и глубже", чем считалось.

Также эти бумаги в совокупности показывают несколько причин, которые привели к тому, что Владимир Путин не смог одержать военную победу в Украине спустя более 13 месяцев после полномасштабного нападения.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Что происходит в российских ведомствах

Среди причин российских неудач на фронте – ссоры и перекладывание ответственности в российских ведомствах, отвечающих за разные аспекты войны.

Так, российская ФСБ оценила потери россиян в войне в Украине как "приближающиеся к 110 тысячам" и обвинила минобороны в том, что они скрывают масштабы потерь. Федеральная служба безопасности России также обвинила российское министерство обороны в том, что в отчетах они не указывают ликвидированных из:

"Росгвардии";

кадыровцев;

вагнеровцев.

Согласно документам именно эту информацию озвучивали сотрудники ФСБ и разговор перехватила американская разведка.

Вывод (США – 24 Канал) подчеркивает "нежелание военных сообщать плохие новости по цепочке командования",

– говорится в документах.

Стоит добавить, что Сергей Шойгу говорил о потерях еще в сентябре 2022 года и тогда их количество будто бы составляло 5 937 единиц личного состава. Это, учитывая, что США говорили о 200 тысячах военных, включая погибших и раненых.

Впоследствии в одном из "сливов документов" говорилось о – 189 500 – 223 000 потерянных бойцов, из них 43 000 – убиты в бою.

Конфликт между Пригожиным и Шойгу пытался урегулировать Путин

Новые документы содержат данные о конфликте между владельцем вагнеровцев Пригожиным и министром обороны России Шойгу. Согласно им, российский диктатор самостоятельно пытался уладить конфликт. С этой целью он вызвал Пригожина и Шойгу на встречу, которая, по данным американской разведки, состоялась 22 февраля 2023 года.

Встреча почти наверняка касалась по крайней мере частично публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу,

– говорилось в документе.

Более того, издание утверждает, что большинство информации американская разведка получила, перехватив электронные сообщения. Документы содержат мало данных, которые рассказали люди.

Смотрите также "Слитые" документы об украинском контрнаступлении: что известно о российском фейке и как реагирует Киев