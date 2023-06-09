В застроенном городе легче вести бои, чем полностью разрушенном. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Как ВСУ собираются удержать Бахмут
Алексей Гетьман подчеркнул, что оборона города при обычных условиях является трехэтажной: подземная коммуникация, асфальт и все, что выше первого этажа. В то же время ситуация в Бахмуте совсем другая, потому что там почти не осталось уцелевших зданий.
Когда город разрушен, то он превращается в руины и там держать оборону становится труднее,
– добавил он.
Украинским военным было крайне сложно держать оборону, когда штурмы совершали вагнеровцы. ВСУ были вынуждены отходить на западную часть города, постепенно оставляя позиции.
"Сейчас ситуация противоположная – россияне держат оборону", – объяснил Гетьман.
По его словам, это преимущество украинской стороны. Для нас важно окружить город, перерезать логистику оккупантам. При таком условии они с малой вероятностью будут прибегать к лобовым штурмам, уличным боям, а затем будут вынуждены покинуть город или сдаться в плен.
Ситуация на Бахмутском направлении: основное
- Представитель ОК "Юг" Анна Маляр 7 июня сообщила, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 июня заявил, что ВСУ на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении смогли продвинуться на 1200 метров.
- По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, ВСУ "рвут" врага флангах. Главная цель украинской стороны – не допустить, чтобы противник получил инициативу по ведению боев.