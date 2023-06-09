В застроенном городе легче вести бои, чем полностью разрушенном. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман подчеркнул, что оборона города при обычных условиях является трехэтажной: подземная коммуникация, асфальт и все, что выше первого этажа. В то же время ситуация в Бахмуте совсем другая, потому что там почти не осталось уцелевших зданий.

Когда город разрушен, то он превращается в руины и там держать оборону становится труднее,

– добавил он.

Украинским военным было крайне сложно держать оборону, когда штурмы совершали вагнеровцы. ВСУ были вынуждены отходить на западную часть города, постепенно оставляя позиции.

"Сейчас ситуация противоположная – россияне держат оборону", – объяснил Гетьман.

По его словам, это преимущество украинской стороны. Для нас важно окружить город, перерезать логистику оккупантам. При таком условии они с малой вероятностью будут прибегать к лобовым штурмам, уличным боям, а затем будут вынуждены покинуть город или сдаться в плен.

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