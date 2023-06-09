У забудованому місті легше вести бої, ніж в повністю зруйнованому. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман наголосив, що оборона міста за звичайних умов є триповерховою: підземна комунікація, асфальт та все, що вище першого поверху. Натомість наразі ситуація в Бахмуті зовсім інша, бо там майже не залишилося вцілілих будівель.

Коли місто зруйноване, то воно перетворюється на руїни і там тримати оборону стає важче,

– додав він.

Українським військовим було вкрай складно тримати оборону, коли штурми здійснювали вагнерівці. ЗСУ були вимушені відходити на західну частину міста, поступово залишаючи позиції.

"Зараз ситуація протилежна – росіяни тримають оборону", – пояснив Гетьман.

За його словами, це перевага для української сторони. Для нас важливо наразі оточити місто, перерізати логістику окупантам. За такої умови вони із малою ймовірністю будуть вдаватися до лобових штурмів, вуличних боїв, а потім будуть вимушені покинути місто чи здатися в полон.

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