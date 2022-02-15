Борьба за Крым и ядерное оружие: как Путин в очередной раз "запугивает" Украину и НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, возможна война за оккупированный Крым. Это связано с тем, что европейские страны считают полуостров украинской территорией, несмотря на его незаконную аннексию Россией.

Аналитики уверены, что заявление Путина – это еще один элемент, которым российская пропаганда пытается манипулировать в пределах своих геополитических амбиций. Подробнее об этом – эксперты рассказали эксклюзивно сайту 24 канала.

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Угрозы Кремля

Если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциалы объединенной организации НАТО и России несопоставимы. Мы это понимаем, но также понимаем и то, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт вне своей воли,

– заявил Путин во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Москва в течение длительного времени ставит ультиматумы разного рода международному сообществу, в том числе США и другим странам, которые входят в Североатлантический Альянс. Эти угрозы Кремля "обоснованы" тем, что Москва видит расширение Альянса на Восток, что для них является якобы угрозой.

В это время, если говорить о расширении НАТО на восток, то есть две страны, которые могут стать частью Альянса – Украина и Молдова. Из этого расчета исходит и Путин, поскольку у Молдовы есть проблематика с Приднестровьем, а в Украине временно оккупированы территории частей Луганской и Донецкой областей.

А также оккупированный полуостров Крым, который Россия в отличии от ОРДЛО условно и эфемерно признает своей собственной территорией, ссылаясь на незаконный "референдум", который был проведен в 2014 году на территории, которая была оккупирована российскими боевиками. То есть, сейчас Путин пытается апеллировать к пятой статье НАТО "о коллективной безопасности" в том, что нападение на одного из членов альянса предполагает защиту всеми странами, которые в него входят.​ Александр Коваленко Военно-политический обозреватель

На самом деле, убежден эксперт, это одна из манипуляций, которая на сегодня была использована Россией для того, чтобы в той или иной степени предотвратить вступление Украины в Альянс или замедлить этот процесс. В идеале для Кремля, чтобы НАТО вообще отказалось принимать Украину.

Манипуляция Москвы

Вступление Украины в НАТО может осуществляться с оккупированными территориями, поскольку подобные прецеденты в истории были.

Так было с принятием Германии с такой территорией как социалистическое немецкое государство (ГДР) – на Западе она воспринималась как оккупированная территория. Также есть такой исторический пример как Греция и Турция, между которыми есть до сих пор много территориальных споров и претензий. В том числе они обвиняют друг друга в оккупации тех или иных островов и территорий.

Путин требует от НАТО не принимать Украину / Фото Getty Images

Это не более чем еще один элемент угрозы в ряде тех угроз, которые сейчас Россия использует, чтобы Североатлантический Альянс пошел на уступки и требования, которые изложила Москва. Это еще один элемент, которым пытается российская пропаганда в лице руководителя страны манипулировать в рамках своих геополитических амбиций,

– сказал Коваленко.

По его словам, действия Москвы приносят сегодня России не столько пользу, сколько наоборот играют против них. Страны Нато помогают Украине в вопросах обороноспособности на фоне возможной угрозы вторжения, которая нарастает. Также Украине предоставляется политическая и финансовая поддержка.

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В настоящее время Россия пытается нагнетать атмосферу вокруг вопросов оккупированных территорий. К этому сейчас и пытается апеллировать Москва, что якобы, если Украину примут в НАТО, то обязательно начнется какая-то большая битва за Крым.

Это лишь один из элементов информационной психологической спецоперации, пропаганды, которая якобы должна иметь в первую очередь некий психологический эффект. На самом деле она так же бездарна, как и многие другие, которые использовала Россия против Украины в контексте вступления нашей страны в Альянс,

– заметил специалист.