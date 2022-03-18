Борьба за Рубежное продолжается: нацгвардейцы уничтожили по меньшей мере 20 оккупантов

Украинские бойцы продолжают борьбу за жизнь Рубежного на Луганщине. Нацгвардейцам 18 марта удалось остановить наступление путинских убийц со стороны временно оккупированной старой Краснянки.

Во время боя защитникам удалось уничтожить два десятка российских оккупантов. Таким образом они заставили орду отступить.

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Рашисти 40 минут обстреливали Рубежное

По словам нацгвардейцев, во время наступления орки в течение 40 минут обстреливали Рубежное. Били они из минометов и ствольной артиллерии.

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Сейчас в Рубежном продолжается эвакуация населения. Происходит это в перерывах между обстрелами.

В целом в городе ситуация является сложной. Здесь нет света, воды, газа, тепла и мобильной связи. Также существуют огромные проблемы с подвозом гуманитарной помощи.

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