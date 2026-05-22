"Путина буквально уничтожают": в течение этого года в России могут избрать преемника Путина

В России все громче звучат сигналы о напряжении внутри самой системы власти. То, что еще несколько месяцев назад казалось невозможным, теперь все чаще прорывается даже в публичное пространство.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, что эти процессы могут быть не хаотичными. По его словам, в российских элитах уже могут искать вариант, который позволит перейти к новому этапу борьбы за власть.

Борьба за власть в Кремле вышла наружу

В российском медийном поле уже открыто запускают тему ослабления Путина. Z-пропагандисты начали говорить, что он уже не выглядит настолько сильной фигурой, как раньше, а параллельно с этим в публичное пространство вбрасывают вероятных преемников, в частности Сергея Кириенко.

Для российской системы такая публичность не бывает случайной, если подобные разговоры не просто появились, а еще и спокойно расходятся дальше, это означает, что внутри верхушки уже продолжается кулуарная борьба и кто-то ее сознательно прикрывает.

То, что ведется кулуарная борьба – это 100%. То, что происходит сейчас в медийной сфере в Российской Федерации, просто так быть не может,

– сказал Городницкий.

Еще несколько месяцев назад такая критика была бы невозможной даже в завуалированном виде. Теперь Путина буквально уничтожают в публичном пространстве, и это уже похоже не на хаотичный шум, а на подготовку почвы для решений, которые могут вызревать внутри самой системы.

В России появилось крыло, которое работает против Путина

В этой истории важно не только то, что Путина начали публично критиковать, но и то, кто именно дает такую возможность. В России, где человека могут задержать даже за одиночный пикет с пустым листом, подобные атаки не длятся месяцами без разрешения изнутри системы.

Посмотрите, что говорит КПРФ. Это российские коммунисты, и они уже месяца два беспощадно уничтожают Путина просто везде. У них есть митинги, КПРФ проводит митинги,

– подчеркнул Городницкий.

Городницкий обратил внимание, что КПРФ публично выносит на поверхность реальные проблемы в России и при этом не получает жесткого ответа от силовиков, которая в других условиях была бы неизбежной.

Критика Путина сейчас беспощадна по сравнению еще с несколькими месяцами назад. Тогда такого вообще не могло быть,

– объяснил Городницкий.

По его мнению, это означает, что в России уже сформировалось довольно сильное крыло, которое позволяет действовать именно так. Прежде всего речь идет о прикрытии через правоохранительные органы, без которого такая кампания не могла бы ни развернуться, ни держаться в публичном поле.

Преемника Путина могут искать уже в этом году

Такая кампания не запускается только усилиями одной политической группы. Внутри российской системы уже должны складываться договоренности между несколькими центрами влияния, потому что без олигархов, силовиков, спецслужб и части военных переход к новому этапу борьбы за власть просто не состоится.

К слову! Bloomberg писало, что российское вторжение постепенно теряет темп после стабилизации фронта, а внутри самой России усиливаются усталость от войны, экономическое давление и критика в адрес Путина. По информации издания, часть российской элиты уже считает войну тупиком, а Путин хочет завершить ее до конца года только на условиях, которые сможет подать как победу.

Речь идет уже не только об информационном давлении на Путина, а о поиске фигуры, вокруг которой можно будет собрать этот союз. Поэтому в публичное пространство и начали вбрасывать возможных преемников, а сам процесс, по оценке Городницкого, может выйти на практические решения уже в течение этого года.

Есть определенные уже договоренности с олигархами. Это должно быть так, как в 98 – 99 годах: договоренность с олигархами, спецслужбы, военные и правоохранительные органы. Они должны выйти на какую-то кандидатуру и, мне кажется, в течение этого года осуществить какие-то действия. Почему именно в этом году? Потому что дальше тянуть уже некуда. Просто потому, что Путин действует алогично,

– отметил Городницкий.

Дальше тянуть эту ситуацию для российских элит становится все опаснее. Путин не объявил ни мобилизации, ни прекращения огня, хотя именно такие шаги, по логике системы, должны были бы появиться еще в начале года, и теперь в Кремле видят, что он не выводит Россию из тупика, а еще глубже заводит ее в него.

Что свидетельствует об ослаблении позиций Путина в России?

В декабре 2025 года, по данным "Левада-Центра", 66% россиян выступили за мирные переговоры, а 25% – за продолжение войны. Евгений Савостьянов на этом фоне сказал, что для Путина оставались два варианта – мобилизация или содержательные мирные переговоры, но мобилизация в такой ситуации выглядела политически опасной.

Еще одним сигналом стал рост недовольства внутри России. В одном из опросов 36% россиян заявили, что их не устраивает внутренняя политика власти, и это назвали худшим показателем за последние годы на фоне усталости от войны и неопределенности.

"Агентство. Новости" отмечало, что Путин не ездил по российским регионам с ноября 2025 года, и эта пауза стала для него рекордной. Борис Пинкус одновременно связывал шаткость режима с экономическими проблемами, критикой даже со стороны пропагандистов и неудачей Путина в Китае, где он не получил желаемого результата по "Силе Сибири-2".