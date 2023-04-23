По удивительному стечению обстоятельств, 2 народных депутата парламента враждебного государства от партии "Единая Россия" умерли в один день. Собственно, речь идет о Николае Борцове и Джашарбеке Узденове.

В воскресенье, 23 апреля, российские СМИ сообщили, что к Кобзону отправилось аж два народных избранника Государственной думы России. Важно, что Борцов был в списке 100 самых богатых чиновников вражеского государства, а его коллега-покойник Узденов вообще ничем особенным не запомнился. Об этом информирует 24 Канал.

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Россия потеряла "больших гениев"

Как известно, Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. Он был депутатом Госдумы с 2003 года, а также работал в пяти созывах российского парламента и входил в комитет по делам национальностей. "Заслуг" перед народом России у него несколько. В частности, это огромный финансовый капитал и санкции, наложенные Западом после начала широкомасштабного вторжения.

В Украине Борцова и еще несколько депутатов Думы заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Случилось это из-за того, что он голосовал за "независимость" так называемых квазиреспублик.

В то же время Джашарбек Узденов умер в возрасте 56 лет и долгое время являлся членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. На самом деле о нем чего-то особенного сказать нельзя, однако если взглянуть на состояние "окружающей среды" России – становится понятным, что свою работу он выполнял плохо.

Россия разваливается