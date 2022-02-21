Борель пригрозил санкциями и Беларуси, и России в случае наступления на Украину
Источник:Интерфакс-Украина
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил санкциями не только России, но и Беларуси, если вторжение в Украину состоится с ее территории. Кроме того, последствия будут и при признании боевиков на Донбассе.
По словам Жозепа Борреля, любые агрессивные действия будут иметь последствия. Однако санкции могут быть применены и в случае признания боевиков.
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Вопросы введения санкций будут решать коллективно
Жозеп Боррель заявил, что Россию будут ждать последствия в случае, если та решится на вторжение. Однако, если наступление будет осуществлено с территории Беларуси – ее также не минуют санкции.
Кроме того, как передает издание Reuters, Боррель также не обошел вниманием возможное признание главой Кремля Путиным боевиков на Донбассе.
Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решения будут принимать министры,
– подчеркнул Боррель.
Последние новости о российской угрозе
- Глава Кремля Путин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о намерении признать боевиков на Донбассе.
- После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Германии и Франции.
- На фоне угрозы, которую создает Россия, Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.
- Экстренный совет американского Совбеза созвал и президент США Джо Байден.
- По данным Белого дома, российские войска продвигаются к украинской границе.
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