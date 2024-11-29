Во Львове попрощаются с защитниками Борисом Бабьяком и Романом Ермаковым

29 ноября во Львове состоится церемония прощания с павшими за Украину военными. Обоих защитников похоронят на Лычаковском кладбище.

В боях с оккупантами погибли 44-летние Борис Бабьяк и Роман Ермаков. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, передает 24 Канал.

Смотрите также Два года считался пропавшим без вести: на Донбассе погиб защитник с Полтавщины Вячеслав Трейман

АТОшник с множеством наград

По словам Зинкевича, Борис Бабьяк родился во Львове. Здесь получил образование в бывшем Львовском государственном экологическом политехникуме (сегодня – Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования"). После завершения обучения проходил военную службу в рядах пограничников на Львовщине.

Более пяти лет проработал начальником охраны в торговой сети "Сильпо". В свободное время увлекался кинематографом, много читал.

С 2015 года выполнял задачи в зоне АТО в рядах 66-го военного мобильного госпиталя.

Полномасштабное вторжение Борис встретил на передовой. За личную отвагу был награжден государственными наградами, в частности, отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудным знаком "Знак почета" Министерства обороны Украины", медалью "10 лет добросовестной службы" и многими другими.

У Бориса Бабьяка остались мама, жена, дочь, сын и брат.

Родился в России, но пал за свободу Украины

Роман Ермаков родился на территории России. В 15-летнем возрасте он вместе с мамой и бабушкой переехал во Львов. Здесь получил образование в Обособленном структурном подразделении "Технический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника"

Работал в ООО "ЕТА". В свободное время увлекался игрой на барабанах, также увлекался игрой на консолях.

С началом полномасштабного вторжения, несмотря на отсутствие боевого опыта, стал на защиту Родины от оккупантов. Роман защищал государство в рядах 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" ВМС ВСУ.

У Романа Ермакова остались мама, жена и двое детей.

Обратите внимание! Чин похорон воинов начнется в 11:00 в Гарнизонном храме. После, ориентировочно в 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок.