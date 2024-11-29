У боях з окупантами загинули 44-річні Борис Бабʼяк і Роман Єрмаков. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.

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АТОвець із безліччю нагород

За словами Зінкевича, Борис Баб'як народився у Львові. Тут здобув освіту у колишньому Львівському державному екологічному політехнікумі (сьогодні – Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"). Після завершення навчання проходив військову службу у лавах прикордонників на Львівщині.

Понад п’ять років пропрацював начальником охорони у торговельній мережі "Сільпо". У вільний час захоплювався кінематографом, багато читав.

Із 2015 року виконував завдання у зоні АТО у лавах 66-го військового мобільного госпіталю.

Повномасштабне вторгнення Борис зустрів на передовій. За особисту відвагу був нагороджений державними нагородами, зокрема, відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудним знаком "Знак пошани» Міністерства оборони України", медаллю "10 років сумлінної служби" та багатьма іншими.

У Бориса Баб’яка залишилися мама, дружина, донька, син та брат.

Народився у Росії, але поліг за волю України

Роман Єрмаков народився на території Росії. У 15-річному віці він разом із мамою та бабусею переїхав до Львова. Тут здобув освіту у Відокремленому структурному підрозділі "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Працював у ТОВ "ЕТА". У вільний час захоплювався грою на барабанах, також захоплювався грою на консолях.

Із початком повномасштабного вторгнення, попри відсутність бойового досвіду, став на захист Батьківщини від окупантів. Роман боронив державу у лавах 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" ВМС ЗСУ.

У Романа Єрмакова залишилися мама, дружина та двоє дітей.

Зверніть увагу! Чин похорону воїнів розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі. Опісля, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.