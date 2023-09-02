Знал несколько иностранных языков и был невероятным изобретателем: на фронте погиб Борис Чубин

Во время выполнения боевой задачи под Авдеевкой погиб Борис Чубин. Он с подросткового возраста работал над разработками для помощи украинским военным.

О трагической утрате сообщила мать Героя Татьяна Чубина. Защитнику навсегда осталось 24 года.

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Имел блестящее образование и отказался от обучения за границей

Мама погибшего защитника сообщила, что Богдан был бойцом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он защищал страну с самого начала полномасштабного вторжения.

Мой сын… Моя надежда… Моя гордость. На щите. Погиб 30 августа 2023, выполняя боевое задание в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка,

– сообщила Татьяна.



Погиб Борис Чубин / Фото Татьяна Чубина

Знакомая Татьяны Чубиной Зоя Казанжи отреагировала на гибель Героя. Она поделилась, что женщина сама растила сына и дала ему блестящее образование.

"Это был (Господи, был!) золотой мальчик! Блестящее образование, несколько иностранных языков. Не захотел в свое время уехать за границу на обучение", – сообщила Казанжи.

Из открытых источников известно, что Борис был изобретателем из Одессы. Еще подростком он начал разрабатывать приборы для слабовидящих. К примеру, он создал прибор iHelp, который помогал слепым беспрепятственно перемещаться по городу. Также Борис разработал приложение для смартфонов Garden Club. Он помогал садоводам ориентироваться, как и когда необходимо высаживать разные растения.

Богдан также создал специальную социальную сеть для незрячих и слабовидящих. За эту разработку Герой стал победителем во всеукраинском конкурсе "Инновационный прорыв-2013".

Также украинский защитник свободно владел английским, немецким и китайским языками. В 2014 году он получил грант на обучение в Германии, но отказался, поскольку решил помогать разработкам украинской армии. Кроме того, Борис сразу поступил на второй курс одновременно в два вуза.

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