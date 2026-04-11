"Однажды они избавятся от орков Путина": Борис Джонсон впервые побывал на фронте
- Борис Джонсон совершил визит на передовую, он выразил уверенность в победе Украины.
- Британский политик отметил стойкость украинских защитников и гражданских.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил "тайную фронтовую командировку" к украинским военным. На Запорожском направлении он посетил позиции бойцов 65-й бригады.
Эксклюзивными моментами из поездки политика на линию фронта поделился журналист Сергей Томиленко, который узнал о запланированном визите от военного корреспондента Daily Mail Ричарда Пендлбера.
Как прошла поездка Джонсона на передовую?
Борис Джонсон в своих наблюдениях поделился впечатлениями от поездки в Запорожье. Британский политик выразил убеждение, что в будущем может возобновиться украинско-американское партнерство для развития города.
Отмечается, что Борис настойчиво попросил фронтовую команду Daily Mail организовать такую поездку на передовую.
Отдельно он вспомнил украинских военных, в частности бойца с позывным "Кокос", которого описал как оператора дронов с большим боевым опытом. По его словам, военный получил тяжелое ранение, отказался от ампутации и вернулся к службе, что, по мнению Джонсона, демонстрирует стойкость украинских защитников.
Командировка Бориса Джонсона на фронт: смотрите фото Андрея Андриенко
Также он рассказал о гражданских, которые присоединились к обороне страны. В частности, тренер по настольному теннису Юрий ночью помогает сбивать дроны, используя устаревшее вооружение.
Со своей стороны, 24-летняя офицер связи Даша из Краматорска подчеркнула, что пошла в армию, чтобы защитить свой родной город.
После 48 часов на передовой я больше чем когда-либо убежден: украинцы победят. Однажды они избавятся от орков Путина, и эта прекрасная, щедрая страна будет свободной,
– высказался Джонсон.
Британская газета "Daily Mail" опубликовала пространный репортаж Бориса с фронта / Скриншот
Как Джонсон отстаивает позицию Украины?
В одном из своих интервью для BBC бывший британский премьер-министр призвал Великобританию и союзников как можно быстрее направить военные подразделения в Украину для выполнения небоевых функций в относительно безопасных регионах.
Он отметил, что такое решение должно приниматься с учетом позиции Украины как суверенного государства, а также раскритиковал медленную реакцию Запада на действия России.
Во время форума YES в феврале 2026 года Джонсон также раскритиковал европейцев за недостаточное давление на Путина.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заметил, в частности, что Борис Джонсон имел хорошие отношения с Дональдом Трампом, и эти контакты остаются стабильными до сих пор.