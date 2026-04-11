"Однажды они избавятся от орков Путина": Борис Джонсон впервые побывал на фронте

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил "тайную фронтовую командировку" к украинским военным. На Запорожском направлении он посетил позиции бойцов 65-й бригады.

Эксклюзивными моментами из поездки политика на линию фронта поделился журналист Сергей Томиленко, который узнал о запланированном визите от военного корреспондента Daily Mail Ричарда Пендлбера.

Как прошла поездка Джонсона на передовую?

Борис Джонсон в своих наблюдениях поделился впечатлениями от поездки в Запорожье. Британский политик выразил убеждение, что в будущем может возобновиться украинско-американское партнерство для развития города.

Отмечается, что Борис настойчиво попросил фронтовую команду Daily Mail организовать такую поездку на передовую.

Отдельно он вспомнил украинских военных, в частности бойца с позывным "Кокос", которого описал как оператора дронов с большим боевым опытом. По его словам, военный получил тяжелое ранение, отказался от ампутации и вернулся к службе, что, по мнению Джонсона, демонстрирует стойкость украинских защитников.

Также он рассказал о гражданских, которые присоединились к обороне страны. В частности, тренер по настольному теннису Юрий ночью помогает сбивать дроны, используя устаревшее вооружение.

Со своей стороны, 24-летняя офицер связи Даша из Краматорска подчеркнула, что пошла в армию, чтобы защитить свой родной город.

После 48 часов на передовой я больше чем когда-либо убежден: украинцы победят. Однажды они избавятся от орков Путина, и эта прекрасная, щедрая страна будет свободной,

– высказался Джонсон.



Британская газета "Daily Mail" опубликовала пространный репортаж Бориса с фронта

