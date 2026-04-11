Ексклюзивними моментами з поїздки політика на лінію фронту поділився журналіст Сергій Томіленко, який дізнався про запланований візит від воєнного кореспондента Daily Mail Річарда Пендлбера.

Важливо Ідея вийти з Донбасу – приниження для України, – Джонсон не вірить у переговори

Як минула поїздка Джонсона на передову?

Борис Джонсон у своїх спостереженнях поділився враженнями від поїздки до Запоріжжя. Британський політик висловив переконання, що в майбутньому може відновитися українсько-американське партнерство для розвитку міста.

Зазначається, що Борис наполегливо попросив фронтову команду Daily Mail організувати таку поїздку на передову.

Окремо він згадав українських військових, зокрема бійця з позивним "Кокос", якого описав як оператора дронів із великим бойовим досвідом. За його словами, військовий зазнав важкого поранення, відмовився від ампутації та повернувся до служби, що, на думку Джонсона, демонструє стійкість українських захисників.

Відрядження Бориса Джонсона на фронт: дивіться фото Андрія Андрієнка

Також він розповів про цивільних, які долучилися до оборони країни. Зокрема, тренер із настільного тенісу Юрій уночі допомагає збивати дрони, використовуючи застаріле озброєння.

Зі свого боку, 24-річна офіцерка зв'язку Даша з Краматорська підкреслила, що пішла до війська, щоб захистити своє рідне місто.

Після 48 годин на передовій я більше ніж будь-коли переконаний: українці переможуть. Одного дня вони позбудуться орків Путіна, і ця прекрасна, щедра країна буде вільною,

– висловився Джонсон.



Британська газета "Daily Mail" опублікувала розлогий репортаж Бориса з фронту / Скриншот

Як Джонсон відстоює позицію України?