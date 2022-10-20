Наотдыхался: Джонсон планирует возвращение после отставки Трасс, – СМИ

Добрый друг Украины Борис Джонсон может вернуться на кресло премьер-министра Британии. После отставки Лиз Трасс бывший премьер Британии будет баллотироваться на должность лидера правящей Консервативной партии.

Британские СМИ информируют, что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. В частности, об этом проинформировал политический редактор издания The Times Стивен Суинфорд.

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Консерваторы уже предлагают, чтобы Джонсон заменил Трасс

Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в конкурсе лидеров консерваторов (на должность премьера – 24 канал). Он проводит зондирование, но, как говорится, считает, что это вопрос национальных интересов,

– написал Суинфорд в твиттере.

Отмечается, что несколько депутатов-консерваторов уже предлагают, чтобы Джонсон сменил Трасс. Ожидается, что бывшая министр внутренних дел Прити Пател поддержит Джонсона.

Что известно об отставке Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку. Она подала в отставку всего на 44 день на должности премьера Великобритании.

Трасс будет оставаться главой правительства Британии, пока не изберут ее преемника. Выборы нового лидера консервативной партии и премьер-министра состоятся на следующей неделе.

Кстати Джонсон возглавит партийную группу по поддержке Украины в британском парламенте

Как известно, 6 сентября покойная королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Трасс премьером.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке на фоне внутренних скандалов. Ему несколько раз пытались выразить вотум недоверия.

Консерваторы отмечали, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии. Речь идет о нарушении премьером карантина во время разгара пандемии в мае 2020 года.

Еще один скандал связан с назначением Криса Пинчера на должность парламентского организатора консерваторов. Ранее Пинчер был обвинен в сексуальных притязаниях.

Джонсон один из самых больших друзей Украины, поскольку стал первым западным лидером, который приехал в Киев после полномасштабного вторжения. Также правительство Джонсона оказывало мощную военную и финансовую помощь Украине.

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