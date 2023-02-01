Сохраните время, деньги и жизнь, дайте украинцам необходимое оружие, – Джонсон – Западу

Борис Джонсон призвал Запад не терять время и передать Украине необходимое вооружение как можно скорее. Он подчеркнул, что это сохранит жизнь украинцев и сэкономит деньги союзников.

Сейчас Джонсон находится в Вашингтоне для переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины.

Внимание Что на самом деле имел в виду Байден, когда сказал "нет" на F-16 для Украины

Отвечая на вопрос по ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех нужных видов оружия.

Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять Украине такое оружие, а в итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь,

– подчеркнул Борис Джонсон.

Запад не впервые "боится" передавать оружие Украине

Джонсон вспомнил, что, когда он призвал Запад предоставить Украине противотанковые ракеты, ему говорили, что это плохая идея, а на самом деле они оказались незаменимы.

Он также напомнил, что незаменимы были и javelin, которые США передали Украине во времена Дональда Трампа. "Они были незаменимы в боях для отражения российских танков", – добавил бывший глава британского правительства.

Люди говорили, что не нужно давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле, они оказались бесценными для украинцев. То же самое мы говорили о танках,

– отметил Борис Джонсон.

Поэтому политик считает, что нужно "сэкономить время, деньги, сохранить жизнь и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее".

Какое оружие может получить Украина от Запада

Сразу после сообщения о передаче ВСУ американских танков в сети активно начали обсуждение возможности предоставления Украине самолетов F-16. Однако президент США Джозеф Байден отверг такую вероятность.

Во Франции подчеркнули, что тема передачи истребителей Украине не табуирована. Согласие передать Украину F-16 объявили и Нидерланды.

По данным МИД, сейчас Украина ведет переговоры о передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 километров. Эта тема является приоритетом наших дипломатов.

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