Призвал поддерживать Украину и "прошелся" по Макрону: Джонсон ездил в Техас к республиканцам

Бывший премьер-министр Великобритании посетил Техас. Борис Джонсон пообщался с республиканцами и призвал оказать больше помощи Украине.

По данным издания, Джонсон пришел на приватный обед в Далласе, чтобы встретиться с двадцатью ведущими консервативными деятелями штата. В их числе были политики, доноры и руководители промышленности.

Смотрите также "Тошнотик" и "подхалим": Джонсон не жалел слов для Макрона после переговоров с Путиным

О чем говорил Джонсон в Техасе

Отмечают, что сообщение Джонсона было простым: Америка должна держать курс на Украину.

Я просто призываю вас всех придерживаться этого. В долгосрочной перспективе это окупится,

– сказал бывший премьер Британии.

Предварительно Джонсон прилетел в Техас, поскольку все больше консервативных законодателей, кандидатов и активистов начали сомневаться в размере пакета поддержки США для Украины.

Поэтому чиновник настаивал на том, что поддержка Западом Украины не должна быть бессрочной, ведь "украинцы смогут нанести очень существенный контрудар этим летом, поэтому перспектива полного российского военного краха вполне вероятна".

Джонсон снова обижал Макрона

Во время обеда британский политик снова не смог устоять перед ударом по своему давнему сопернику Эммануэлю Макрону.

"Мой французский друг и коллега Эммануэль Макрон сказал, что Путина нельзя унижать. Я думаю, что нужно очень многое, чтобы унизить Владимира Путина, честно говоря. Я не думаю, что наша работа – волноваться об эго, или о его политических перспективах, или о развитии карьеры Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Кроме частного обеда с республиканцами в Далласе в понедельник, Джонсон также встретился с бывшим президентом США Джорджем Бушем, проживающим в городе со своей женой Лорой. Джонсон должен встретиться с губернатором Техаса Грегом Эбботтом в Остине во вторник.