Врачи признали "пригодным": в Одесской области после вручения повестки умер мужчина с инвалидностью

Вероятно, Борис Глушак не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья, однако ему все-таки вручили повестку. В то же время медики подтвердили, что он может служить. Однако, когда мужчина осознал, что он отправится на фронт, очевидно, переволновался и умер.

Родом был Борис из поселка Ширяево, что в Одесской области. Как утверждают его односельчане, они возмущены из-за возможного беззакония, поскольку мужчина был человеком с инвалидностью с детства. Очевидно, он никак не мог быть пригоден к службе.

Смотрите также Временное удостоверение в ТЦК: в каких случаях необходимо менять

Как умер "призывник"

Отметим, Борису было 29 лет и на жизнь он зарабатывал, работая на рынке. Похороны мужчины, которого хотели призвать на службу в Вооруженные Силы, состоялись 4 июня. На них пришло немало людей.

По одной информации, Борис умер в результате сердечного приступа после получения повестки, по другой – у него произошел приступ эпилепсии из-за волнения, что и повлекло смерть.

Жители Ширяево называли его "Позитивчиком". Как сообщают местные, Борька даже не имел паспорта. Все местные, в том числе врачи, знали о его болезнях. И очевидно, что из-за диагнозов с детства, он не был пригоден к военной службе по состоянию здоровья, в том числе психического,

– написал активист Павел Поламарчук.

В то же время пользователь сети обвинил работников ТЦК и обследовавших Бориса врачей в коррупции. Он считает, что за это дело должны взяться правоохранительные органы.

Что говорят в ВСУ

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии журналистам подчеркнула, что вины территориального центра комплектования в данной ситуации нет.

Как она отметила, работники ТЦК получили документы по обследованию от медиков, которые Борис проходил в больнице. На основе этого они и заключили, что он пригоден для службы.

Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они.

Смотрите также Это не тусовка по интересам, – военный об отправке на фронт одесского военкома-миллионера

Вспомним напоследок к этой теме, что все чаще случаются скандалы, в центре которых ТЦК. Скажем, 5 августа стало известно, что в Киеве разоблачили начальника Голосеевского военкомата, который за деньги переправлял военнообязанных через границу.