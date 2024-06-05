Министр обороны Германии перечислил страны, которым угрожает Россия

Россия продолжает войну против Украины. Министр обороны Германии убежден, что Путин вряд ли остановится возле украинских границ.

Борис Писториус отметил, что для него важно, чтобы Европа обратила внимание на ценность безопасности и серьезно отнеслась к реалиям новой политики безопасности. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия продолжает вооружаться

Писториус подчеркнул, что жестокая война России против Украины нарушает международное право и является посягательством на мир в Европе и во всем мире.

Он отметил, что это атака на свободу и международный порядок, а диктатор Владимир Путин не признает целостность суверенных государств и игнорирует международно признанные границы.

Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушенные дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в частности по гражданским объектам, снова активизировались,

– сказал министр обороны Германии.

Он обратил внимание на то, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Поэтому странам Запада не стоит верить, что Путин остановится возле границ Украины, если зайдет так далеко.

Каким странам еще угрожает Россия

По мнению Писториуса, Россия угрожает Грузии, Молдове и в целом Альянсу.

В конце концов, Россия также представляет угрозу для Грузии, Молдовы и для НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия в частности, а не только для украинской ПВО,

– заявил Писториус.

Попутно он напомнил о поставках третьей немецкой системы "Patriot" в Украину и инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Писториус добавил, что каждый евро имеет значение и важно не дать России победить, ведь в конечном итоге это обойдется всем гораздо дороже.