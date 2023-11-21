Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев уже на следующий день после визита главы Пентагона. У чиновника запланированы переговоры с его украинским коллегой, а также с Владимиром Зеленским.

Министр обороны Германии прибыл в Украину 21 ноября. Журналисты отметили, что визит чиновника традиционно не был объявлен.

Смотрите также "Эта битва имеет значение для свободного мира": важное обращение главы Пентагона из центра Киева

Что известно о визите Бориса Писториуса

Министр обороны Германии в Киеве должен встретиться с:

министром обороны Украины Рустемом Умеровым;

президентом Украины Владимиром Зеленским.

Своим визитом Министр хотел еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии. Важнейшими темами поездки является подготовка украинских военных и военная помощь,

– отметило издание со ссылкой на Минобороны страны.

Там также добавили, что Борис Писториус должен принять участие в церемонии возложения венков на Майдане и посетить центр военной подготовки.

В Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. А ведь в этот день начались Оранжевая революция 2004 года и Революция Достоинства 2013 года.

Утром 21 ноября немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал видео со встречи делегации Германии на вокзале в Киеве. Корреспондент отметил, что министр прибыл в Украину в 5 утра и это его второй визит в Украину в должности.

Прибытие главы Минобороны Германии в Киев: смотрите видео

Первый визит главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в Киев состоялся 7 февраля 2023 года. Тогда немецкий министр с Владимиром Зеленским обсудил важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и мире, а также роль Германии в этом процессе.

Германия вдвое увеличит военную помощь Украине