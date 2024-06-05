Германия должна быть готова к возможной войне до 2029 года, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна должна быть готова к новой потенциальной войне. Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что страна должна иметь все военные возможности до 2029 года.

По данным немецкого министра, новая потенциальная война может быть с любым агрессором, в том числе с Россией. В то же время Писториус в очередной раз осудил полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину.

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Германия должна готовиться к возможной войне в будущем

Писториус во время выступления перед немецким правительством заявил, что его страна должна быть готова к потенциальной войне до 2029 года. Поэтому Германия должна наращивать свои военные возможности.

В этом контексте три вопроса являются ключевыми: персонал, материалы и финансы,

– подчеркнул Писториус.

Кроме того, министр обороны убежден, что восстановление военной службы в Германии является крайне необходимым. Писториус также отметил, что в Бундесвер должны быть сделаны значительные инвестиции, чтобы иметь возможность снова вести войну, если она наступит в ближайшем будущем.

По словам министра, это должно действовать как "сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего". Писториус отметил, что "в чрезвычайных ситуациях нам нужны молодые мужчины и женщины, которые могут защитить эту страну".

Писториус объяснил, почему важно поддерживать Украину

Кроме того, глава Минобороны Германии отметил, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться.

"Мы не должны верить, что Путин остановится возле границ Украины, если он зайдет так далеко. Мы должны продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

Писториус также подчеркнул, что надо четко понимать, что победа России будет для Германии "дороже, чем нынешняя поддержка Украины". В то же время он четко отметил, что при нынешних условиях Германия не станет участником войны России против Украины.

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