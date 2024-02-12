Игра в надежду: какая судьба может постигнуть Надеждина, которого не допустили к "выборам" в России

Бориса Надеждина не допустили к президентским "выборам" в России. Он планирует обратится в верховный суд страны-агрессора, однако это ему совсем не поможет.

Кроме того, через некоторое время в России все вообще забудут о существовании Надеждина. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Сергей Асланян.

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"Не получится ничего, кроме иллюзии"

Сергей Асланян отметил, что Борис Надеждин с 1991 года в российской политике. Он успел побывать во многих партиях и всегда искал, где ему выгоднее пристроиться. В то же время Надеждин не запомнился ничем.

Сначала в России говорили о еще одном кандидате Екатерине Дунцовой, а на Надеждина никто не обращал внимания. Когда она исчезла с повестки дня, на ее место стал еще один так называемый "оппозиционер".

Кроме обнадеживающей фамилии, у Надеждина ничего нет: ни поступков, ни идей. Конечно, он был очень аккуратным. Он сказал интересные слова, не отпугнул, не разочаровал. Но это игра в Надеждина, игра в надежду,

– подчеркнул журналист.

Конечно, иски в верховный суд России ничего не изменят. Однако Надеждин хочет уйти красиво, в Кремле ему позволяют это сделать. Какое-то время о нем еще будет слышно, но через некоторое время он исчезнет из информационного пространства.

Кроме того, люди, которые стояли в очередях за него, могут поплатиться за это через некоторое время. Но сначала они очень разочаруются.

"Люди, которые обманулись, решили пожить в "сказке", будут разочарованы. Российская политика "кнута и пряника" отличается тем, что "пряник" тоже бьет. Поэтому ничего не получится, кроме иллюзии под названием "Надеждин", – добавил оппозиционер.

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