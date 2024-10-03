Уже не впервые посетили дроны: показываем на карте Борисоглебск, где БПЛА атаковали аэродром

Ночью 3 октября в российском городе Борисоглебск прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, это была совместная операция СБУ, ССО и Сил обороны, которые успешно атаковали военный аэродром.

Известно, что на аэродроме "Борисоглебск" были не только российские бомбардировщики, но и склады с управляемыми авиабомбами. Где на карте Борисоглебск – показывает 24 Канал.

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Где на карте Борисоглебск

Борисоглебск – российский город в Воронежской области. Он расположен на левом берегу реки Ворона, около 240 километров к востоку от Воронежа. По состоянию на 2021 год в Борисоглебске проживало 60,68 тысячи человек.

Город расположен почти на границе с Тамбовской областью. Стоит заметить, что Борисоглебск почти в 300 километрах от украинской границы.

Где на карте Борисоглебск

Город имеет немало заводов и различных предприятий, среди которых – и военные объекты. Так, в Борисоглебске есть авиационный ремонтный завод. Он уже оказывался под ударом украинских дронов 9 апреля 2024 года. Тогда успешную операцию провело Главное управление разведки.

В ночь на 3 октября в Борисоглебске снова раздавались взрывы. Как сообщили источники 24 Канала, город снова оказался под атакой дронов. Правда, теперь БПЛА успешно отработали по аэродрому. Известно, что там базировались самолеты Су-35 и Су-34, а также расположены склады с КАБами.

Военный аэродром "Борисоглебск": смотрите на карте

В то же время российское минобороны отчитывается об "успешном отражении атаки". Там утром сообщили, мол, сбили 113 беспилотников.