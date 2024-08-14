Ночные БПЛА могли целиться сразу на 2 авиабазы Воронежчины: показываем на карте их расположение

Минобороны Кремля завило, что ночью 14 августа Россию атаковали 117 беспилотников. Вероятно, целились дроны, в частности, по таким аэродромам, как "Борисоглебск" и "Балтимор".

Обе авиационные базы расположены на территории Воронежской области. В этом материале 24 Канал показывает на карте, где именно.

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Аэродром "Борисоглебск"

Военный аэродром "Борисоглебск" расположен к востоку от одноименного города Воронежской области. Это один из ведущих учебных центров российских Военно-воздушных сил России, где проводится подготовка молодых летчиков.

Расположение аэродрома вблизи города Борисоглебска: смотрите на карте от Google maps

Аэродром имеет развитую инфраструктуру для обучения и осуществляет тренировки пилотов на таких самолетах, как Л-39 "Альбатрос" и Су-25. В общем Борисоглебский аэродром является частью Воронежского высшего военного авиационного училища летчиков.

Аэродром "Балтимор"

Военный аэродром "Балтимор" располагается вблизи города Воронеж, и является одним из основных аэродромов в регионе, который активно используется ВВС России. База имеет стратегическое значение и пригодна для дислокации боевой авиации, в частности истребителей и штурмовиков.

Среди прочего, там базируются Су-34, которые постоянно наносят удары управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по территории Херсонской области.

Расположение аэродрома "Балтимор" Воронежской области: смотрите на карте от Google maps

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показывал кадры атаки на Воронежскую область России и констатировал, что одно на видео, на котором видно пожар, точно не имеет отношения к аэродрому "Балтимор".

Российский губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в ночь на 14 августа соответствующий регион атаковали 35 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

Чиновник не стал комментировать сообщения, что целями атаки дронов могли быть такие авиабазы, как "Борисоглебск" и "Балтимор".