Обидві авіаційні бази розташовані на території Воронезької області. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де саме.

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Аеродром "Борисоглєбськ"

Військовий аеродром "Борисоглєбськ" розташований на схід від однойменного міста Воронезької області. Це один із провідних навчальних центрів російських Військово-повітряних сил Росії, де проводиться підготовка молодих льотчиків.

Розташування аеродрому поблизу міста Борисоглєбська: дивіться на карті від Google maps

Аеродром має розвинену інфраструктуру для навчання та здійснює тренування пілотів на таких літаках, як Л-39 "Альбатрос" і Су-25. Загалом Борисоглєбський аеродром є частиною Воронезького вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Аеродром "Балтимор"

Військовий аеродром "Балтимор" розташовується поблизу міста Воронеж, і є одним з основних аеродромів у регіоні, який активно використовується ВПС Росії. База має стратегічне значення і придатна для дислокації бойової авіації, зокрема винищувачів та штурмовиків.

З-поміж іншого, там базуються Су-34, які постійно завдають ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по території Херсонської області.

Розташування аеродрому "Балтимор" Воронезької області: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показував кадри атаки на Воронезьку область Росії та констатував, що одне на відео, на якому видно пожежу, точно немає стосунку до аеродрому "Балтимор".

Російський губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявляв, що вночі проти 14 серпня відповідний регіон атакували 35 безпілотних літальних апаратів.

Попередньою, внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби.

Чиновник не став коментувати повідомлення, що цілями атаки дронів могли бути такі авіабази, як "Борисоглєбськ" та "Балтимор".