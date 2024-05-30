Напомним, что Борисова повторно задержали 28 мая на выходе из СИЗО. Экс-начальник ТЦК планировал сбежать за границу после внесения залога, однако его задержали сотрудники ГБР.

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Борисову избрали меру пресечения

Как сообщили в Офисе генпрокурора, бывшему одесскому военкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Правда, теперь размер залога в десятки раз больше. Если раньше за Борисова внесли 12 миллионов гривен залога, то теперь суд установил залог в размере 140 миллионов гривен.

Рассмотрев ходатайство прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 140 миллионов гривен,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Так, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Борисова подозревают в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о деле Борисова