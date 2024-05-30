Скандальному экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову избрали меру пресечения
Источник:Офис генпрокурора
Бывшему главе Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову избрали меру пресечения. Так, экс-чиновника отправили под стражу с возможностью внесения залога.
Напомним, что Борисова повторно задержали 28 мая на выходе из СИЗО. Экс-начальник ТЦК планировал сбежать за границу после внесения залога, однако его задержали сотрудники ГБР.
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Борисову избрали меру пресечения
Как сообщили в Офисе генпрокурора, бывшему одесскому военкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Правда, теперь размер залога в десятки раз больше. Если раньше за Борисова внесли 12 миллионов гривен залога, то теперь суд установил залог в размере 140 миллионов гривен.
Рассмотрев ходатайство прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 140 миллионов гривен,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
Так, бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Борисова подозревают в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Что известно о деле Борисова
- О многомиллионном состоянии Борисова стало известно в апреле прошлого года. Так, нардеп Игорь Мосейчук написал в сети, что у Борисова есть вилла в Испании за 3 миллиона 950 тысяч евро, которая записана на тещу и офис за 2 миллиона евро, записан на жену. Кроме того, нардеп также обвинял начальника ТЦК в коррупции.
- 22 июля 2023 года Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Следователи ГБР разоблачили начальника Одесского ТЦК в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Однако задержать подозреваемого не удалось, ведь он сбежал.
- Задержать Борисова удалось через несколько дней – 24 июля. Так, тогда уже экс-начальника ТЦК заметили в Киеве и сразу задержали. Уже на следующий день Борисову избрали меру пресечения и отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.
- Суд постоянно продлевал меру пресечения и уменьшал размер залога. Поэтому в мае 2024 года за скандального военкома внесли залог в размере 12 миллионов гривен и он вышел из СИЗО.
- Однако Борисова сразу задержали. Так, работники ГБР узнали, что Борисов планировал выехать за границу и скрываться от следствия. Кроме того, бывшему руководителю Одесского ТЦК сообщили о еще одном подозрении – легализация (отмывание) имущества, полученного незаконным путем.