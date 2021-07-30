В "Борисполе" рейс на Турцию задерживают на 10 часов

В киевском аэропорту "Борисполь" 30 июля на 10 часов задерживают рейс МАУ в турецкий Даламан. В компании уверяют, что с пожарами на курортах страны это не связано.

Почему задерживают самолет

Рейс Киев – Даламан должен был вылететь в 05:25, однако время перенесли на 17:15. Поэтому украинские туристы прибудут на море уже под вечер.

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В пресс-службе "Международных авиалиний Украины" журналистам 24 канала рассказали, что задержка связана с заменой борта.

Никакой форс-мажор не случился. Такое происходит в пиковый сезон. Кроме того, авиакомпания управляет меньшим количеством самолетов, из-за пандемии и кризиса на авиарынке,

– рассказали в МАУ.

Всех пассажиров предупредили

Авиакомпания заранее предупредила пассажиров о задержке рейса и время отправления. Поэтому в аэропорту самолет сейчас никто не ждет.

В то же время тех пассажиров, которые прибыли из регионов, поселили в гостинице и обеспечили питанием.

Обратите внимание! В курортной Турции вторые сутки бушует масштабный лесной пожар. Огонь охватил уже 7 провинций. В городе Манавгат погибли 4 местных жителей. Кроме того, известно о более 180 пострадавших.

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает возможность эвакуации наших граждан, оказавшихся в эпицентре бедствия.