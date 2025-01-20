Украина потеряла 24 миллиона гривен: экс-заместитель Министра соцполитики получил подозрение
Во время полномасштабного вторжения экс-заместитель главы Минсоцполитики заключил соглашение, которое нанесло ущерб государственному бюджету на десятки миллионов. Кроме того, установлено, что чиновник действовал вопреки законодательству.
СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра соцполитики, передает 24 Канал.
Смотрите также СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине, подозрение Назарову – подтверждение, – эксперт
Что известно о деле
Следствие выяснило, что чиновник заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства. Эта сделка была незаконной, ведь не соответствовала целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с Минцифры.
В целом действия служащего нанесли госбюджету ущерб на 24 миллиона гривен.
Бывшему заместителю министра инкриминируют служебную халатность. Ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с запретом занимать отдельные должности.
Справка: В СБУ не называют имя подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о Борисе Лебедцове.
К слову, Вадиму Новинскому, экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ, сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан.