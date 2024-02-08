Устранил конкурента: Бориса Надеждина не допустили к участию в выборах президента России
Во время выборов в России конкурентом действующего главы Кремля мог стать "оппозиционер" Борис Надеждин, который якобы выступает за прекращение войны в Украине. Впрочем, вероятного оппонента Путина даже не допустили к президентской гонке.
Подобную информацию обнародовали российские СМИ. Так называемые “выборы” президента в стране-агрессоре продлятся три дня в течение 15 – 17 марта, информирует 24 Канал.
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Надеждина не допустили к выборам
Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия России, сообщают российские СМИ. Оно было принято единогласно.
Ранее ЦИК сообщила, что, проверив 60 тысяч подписей за выдвижение Надеждина, признала недействительными 9147 из них.
Политик ответил, что он не имеет претензий к ЦИК, но есть претензии к законодателям, которые сделали невозможным сбор подписей. Он повторно сказал, что намерен обжаловать решение об отказе в регистрации в Верховном суде.
Во время заседания Надеждин попросил перенести дату рассмотрения вопроса о регистрации на 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей, однако ЦИК отказалась это сделать.
Что этому предшествовало: главное
- Ранее российский политик в своем телеграмм-канале сообщил, что рабочая группа Центральной избирательной комиссии России сообщила ему о значительной "недостатке подписей", составляющей примерно 15%, в поддержку его кандидатуры. Так, согласно требованиям для допуска к выборам, недействительными могут быть признаны максимум 5% подписей.
- Несмотря на эту неудачу, политик оставался полным решимости действовать дальше и выразил планы собрать необходимое количество подписей. Из 9 209 подписей, которые были признаны недействительными, необходимо было восстановить примерно 4 500 подписей.
- Позже политик заявил, что в случае отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатуру, он обжалует это решение в Верховном Суде. В ответ на сложившуюся, ситуацию, российские СМИ сообщили, что заместитель председателя ЦИК уже сделал заявление по этому поводу. Якобы подписи в поддержку политика были оставлены лицами, которых уже нет в живых.
- Интересно то, что в своей предвыборной программе Надеждин давал амбициозные обещания, включая организацию переговоров с Украиной в первый день своего президентства, а также одновременное освобождение всех российских политических заключенных, таких как Алексей Навальный и Илья Яшин.