Устранил конкурента: Бориса Надеждина не допустили к участию в выборах президента России

Во время выборов в России конкурентом действующего главы Кремля мог стать "оппозиционер" Борис Надеждин, который якобы выступает за прекращение войны в Украине. Впрочем, вероятного оппонента Путина даже не допустили к президентской гонке.

Подобную информацию обнародовали российские СМИ. Так называемые “выборы” президента в стране-агрессоре продлятся три дня в течение 15 – 17 марта, информирует 24 Канал.

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Надеждина не допустили к выборам

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия России, сообщают российские СМИ. Оно было принято единогласно.

Ранее ЦИК сообщила, что, проверив 60 тысяч подписей за выдвижение Надеждина, признала недействительными 9147 из них.

Политик ответил, что он не имеет претензий к ЦИК, но есть претензии к законодателям, которые сделали невозможным сбор подписей. Он повторно сказал, что намерен обжаловать решение об отказе в регистрации в Верховном суде.

Во время заседания Надеждин попросил перенести дату рассмотрения вопроса о регистрации на 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей, однако ЦИК отказалась это сделать.

Что этому предшествовало: главное