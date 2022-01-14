Боролась за жизнь: умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в Косовской больнице

Светлана Ватаманюк – медсестра Косовской больницы – умерла 14 января. Женщина боролась за жизнь с 28 декабря 2021 года.

Косовский волонтер Юлия Таринская рассказала, что стаж работы Ватаманюк в больнице – 32 года. В Косовской реанимации женщина работала со дня ее основания.

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Ватаманюк работала в Косовской районной больнице в реанимации медсестрой с первого дня основания реанимации в Косове и до последнего рокового дня пожара, стаж работы в реанимации – 32 года,

– отметила Таринская.



Светлана Ватаманюк / Фейсбук Юлии Таринской

Пожар в Косовской больнице

Масштабный пожар в Косовской больнице вспыхнул вечером 28 января.

Три человека погибли в огне. Кроме того, один человек ушел из жизни от коронавируса. Также через два дня после трагедии в больнице умерла пострадавшая во время пожара.

Спасателям удалось спасти трех пациентов, которые находились в соседней палате.

В Офисе генпрокурора рассказали, что причиной трагедии стало нарушение требований безопасности.

В день пожара в больнице одновременно работали 5 кислородных концентраторов и горела свеча, которую поставили за упокой умершего. Пламя сконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким Светланы Ватаманюк.