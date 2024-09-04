Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, как это должно работать.

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Как бороться с российскими КАБами

Военный эксперт объяснил, что Россия сбрасывает КАБы за 60 – 110 километров от линии боестолкновения. Чтобы этому помешать, необходимо уничтожать российские носители или в воздухе, или на земле.

В первом варианте на дальность до 100 километров могут работать истребители F-16, ракеты Storm Shadow и системы Patriot. Нужно разворачивать целую систему на опасных направлениях. Украина может это сделать, но пока имеет недостаточное количество вышеперечисленного оружия и летательных радаров.

Поэтому сейчас можно перейти ко второму варианту – уничтожать российские самолеты на земле. Однако и здесь есть нюанс. Пока Белый дом думал – предоставить Украине разрешение на использование 300 километровых ракет ATACMS из установок HIMARS по российским аэродромам, где были размещены Су-34, или нет – Россия отвела самолеты за пределы радиуса действия этого оружия.

Единственный механизм, как в настоящее время достать до российских аэродромов – получения и использования крылатой ракеты JASSM американского производства к F-16. Если получим их с дальностью 950 километров и разрешением бить на такое расстояние, то часть российских самолетов будет уничтожена, другие – отведут за 1000 километров от нашей границы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Таким образом уменьшится количество вылетов, потому что примерно втрое увеличится подлетное время этих самолетов до рубежей пуска. Это один из механизмов, как можно уменьшить количество КАБов, которые сбрасывают оккупанты.