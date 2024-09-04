Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, як це повинно працювати.

Важливо Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Львів 4 вересня

Як боротися з російськими КАБами

Військовий експерт пояснив, що Росія скидає КАБи за 60 – 110 кілометрів від лінії боєзіткнення. Щоб цьому перешкодити, необхідно знищувати російські носії або в повітрі, або на землі.

У першому варіанті на дальність до 100 кілометрів можуть працювати винищувачі F-16, ракети Storm Shadow та системи Patriot. Потрібно розгортати цілу систему на небезпечних напрямках. Україна може це зробити, але поки має недостатню кількість вищеперерахованої зброї та літальних радарів.

Тому наразі можна перейти до другого варіанту – знищувати російські літаки на землі. Однак і тут є нюанс. Поки Білий дім думав – надати Україні дозвіл на використання 300 кілометрових ракет ATACMS з установок HIMARS по російських аеродромах, де були розміщені Су-34, чи ні – Росія відвела літаки за межі радіуса дії цієї зброї.

Єдиний механізм, як на цей час дістати до російських аеродромів – отримання та використання крилатої ракети JASSM американського виробництва до F-16. Якщо отримаємо їх з дальністю 950 кілометрів та дозволом бити на таку відстань, то частина російських літаків буде знищена, інші – відведуть за 1000 кілометрів від нашого кордону,

– підкреслив Роман Світан.

У такий спосіб зменшиться кількість вильотів, тому що приблизно втричі збільшиться підльотний час цих літаків до рубежів пуску. Це один з механізмів, як можна зменшити кількість КАБів, які скидають окупанти.