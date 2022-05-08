Боррель ошеломлен атакой россиян на школу в Белогоровке, где погибли десятки человек
Источник:Жозеп Боррель
Европейский Союз осудил авиаудар, нанесенный российскими военными по школе в Белогоровке на Луганщине. В результате удара погибли около 60 человек.
В ЕС обещают содействовать привлечению виновных к ответственности
Очередное военное преступление россиян осудил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В своем твиттере европейский политик написал, что ошеломлен российским авиаударом по зданию школы в Белогоровке.
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Он подчеркнул, что Европейский Союз осуждает действия России, которая пренебрегает жизнью мирных людей. Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать усилия, чтобы привлечь виновных за авиаудар к ответственности.
Ошеломлен российским авиаударом по зданию школы в Белогоровке Луганской области, по сообщениям, многие дети погибли. ЕС осуждает откровенное пренебрежение Россией к гражданской жизни и будет поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности,
– говорится в сообщении Борреля.
Россия уничтожила школу с людьми в Белогоровке: что известно
- Вечером 7 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об очередном обстреле российских оккупантов. Войска агрессора сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке.
- В результате обстрела произошел большой пожар. В помещении заведения скрывалось около 90 человек. Сначала сообщалось, что 30 человек удалось спасти. Семеро из них ранены.
- Впоследствии Сергей Гайдай сообщил, что в результате авиаудара погибли 60 человек. Он подчеркнул, что школа была единственным местом, где местные жители могли укрыться от обстрелов россиян.
- Глава Луганской ОВА рассказал, что здание заведения полностью разрушено. По его оценкам, бомба, сброшенная россиянами, была большой мощности.
- Из-за постоянных обстрелов врага пока невозможно разобрать завалы школы.
- Циничный и жестокий авиаудар уже был осужден в Министерстве иностранных дел Украины. Там заявили, что Россия повторила трагедию Второй мировой войны.
- Заметим, что 7 мая российские захватчики 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины. Российские оккупанты продолжили специально гатить по жилым кварталам и местам, где скрываются мирные люди.
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