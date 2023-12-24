Путин не откажется от войны в Украине, на карте – существование ЕС, – Боррель
Источник:The Guardian
Полномасштабная война в Украине длится около двух лет. В Евросоюзе полагают, что российский президент решил продолжать вести преступную войну до победы.
Жозеп Боррель призвал более активно поддерживать Украину. Это связано с его убеждением, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную войну в ближайшее время.
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ЕС должен мобилизовать свои возможности
Боррель подчеркнул, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому следует обратить внимание на опасность, угрожающую европейской демократии.
Путин решил продолжать войну до окончательной победы,
– сказал дипломат.
По его словам, успех России зависит от того, удастся ли привлечь на поле боя как можно больше людей. Он подчеркнул, что если Евросоюз не изменит курс и не мобилизует все возможности, тогда Путину выиграть войну в Украине.
Глава дипломатии ЕС пояснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. В то же время он напомнил, что Путин надеется на выборы в США. Боррель сказал, что нужно готовиться к длительному конфликту с высокой интенсивностью.
В то же время он убежден, что Путин ошибается в расчетах своей армии и недостаточной реакцией Запада.
Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей – и особенно для нас,
– подытожил Жозеп Боррель.
Путин намекает Западу на сделку и прекращение огня
- Как выяснили западные СМИ, Владимир Путин намекнул на свою готовность прекратить огонь в Украине и заключить соглашение. Президент страны-агрессора посылает ответные сигналы еще с сентября 2023 года. Об этом изданию сообщили на условиях анонимности бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю, американские чиновники и международные официальные лица.
- Российский диктатор хочет заморозить войну и оставить за Россией оккупированные ею в настоящее время украинские территории. Путин готов заключить соглашение и прекратить огонь при условии, что линия фронта не будет двигаться.
- В материале отмечается, что это не соответствует желаниям Путина относительно доминирования в Украине. Американские источники предположили, что он может таким образом попытаться ввести всех в заблуждение. По их мнению, сигналы Путина могут не отражать его подлинное желание пойти на компромисс.