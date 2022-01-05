Боррель уже прибыл в Украину с первым визитом в 2022 году

5 января 2022 , 08:58
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Источник:

твитер Жозепа Борреля

Жозеп Боррель в ночь на 5 января прибыл в Украину. Высокопоставленный представитель Евросоюза посетит Киев и Донбасс.

Какова цель визита Борреля в Украину

Дипломат приехал в нашу страну, чтобы продемонстрировать поддержку Европейским Союзом территориальной целостности Украины. Это происходит на фоне возможной агрессии Москвы против Киева.

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В связи с усилением военного могущества России (возле границ Украины – 24 канал) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости,
– подчеркнул политик.

Кстати, Боррель выбрал именно Украину для первого визита в году. Здесь он сперва встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого политики отправятся на Донбасс, в частности в Станицу Луганскую.

Далее Боррель отправится в Киев, где у него запланирована встреча с украинскими властями.

Европейский дипломат хочет поговорить с украинскими политиками, чтобы выяснить, что их беспокоит и как это можно решить. Он подчеркивал, что наше государство может свободно выбирать политические альянсы безопасности и партнерства: "Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины".

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Полный текст публикации Жозепа Борреля в твиттере:

Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина.

В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости.

Автор: Софія Мінджоса