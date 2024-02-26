Боррель говорит, что война может решиться за несколько месяцев: возможно ли это

И в России, и в Украине начали таскать заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, что "конфликт может закончиться через несколько месяцев". Возможно ли такое? Теоретически – конечно, если речь идет об активной фазе. Причем – с разными знаками.

Все зависит от партнеров

Негативный сценарий. Вся помощь останавливается, поставки через третьи страны в Украину блокируют, через несколько месяцев мы окажемся в критическом положении. Дальше – обвал. Но это вряд ли.

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Позитивный сценарий. Партнеры отдают нам запасы дальнобойных средств поражения (целый набор для авиации и ракеты для MLRS) и снимают запрет на удары по российской территории (можно не по всей, достаточно по прилегающих регионах).

Наша армия за месяц сносит тылы и логистику российских войск на дальних подступах. Передают за тот же месяц 5 – 6 батарей Patriot (их есть откуда взять), чтобы закрыть основные агломерации и отправить одну странствующую на фронт. Отдают не просто излишки, а раскупоривают свои запасы снарядов и ракет.

Тиранят санкциями российскую нефть, реально блокируют России доступ к оборудованию и комплектующим. Кроме того, вместе с нашим ВПК начинают штамповать дроны десятками тысяч. А также формируют сеть соглашений в сфере безопасности – с четкими параметрами инвестиций в оборону Украины как де-факто части коллективной безопасности. На саммите мира выкатывают всю эту красоту, чтобы кремлевские мерзавцы содрогнулись.

Возможно ли это? Технически – да, и очень быстро, политически – сложно, надо напрячься.

Интересно Юлия Навальная станет конкуренткой или союзницей Украины в борьбе против Путина?

То есть вилка наглядная: Европа может отстраниться – и получить через несколько месяцев значительно больше проблем, или напрячься – и радикально снизить риски, выиграть время на подготовку к будущим конфликтам. Все слова уже сказаны, от европейских политиков нужны действия.