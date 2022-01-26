Борт США с оружием для Украины также облетал Германию – как раньше британские

В Украину и дальше поступает военная помощь – из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Еще несколько стран вызвались сделать так же.

Однако не вызвалась одна из европейских лидерок – Германия. Более того, даже самолеты из Британии и США обходят немецкое воздушное пространство, словно не имеют разрешения на пребывание там.

Мнение к теме Российская угроза четко определила, кто является другом Украины, а кто нет

Американское оружие для Украины транспортировали, обходя Германию

Бдительные пользователи сети, например Andrii Klymenko в фейсбуке, заметили, что самолет рейса CMB314 (из американского Дувра в украинский Борисполь) во время своего маршрута сделал крюк – чтобы обойти воздушное пространство Германии.

К слову, это именно тот самолет, который доставил в Украину третью крупную партию американского оружия.



Самолет из США также обходил воздушное пространство Германии / Фото из фейсбука Andrii Klymenko



Полный маршрут CMB314 – на карте заметно, как самолет делает крюк над Германией / Фото RadarBox

Событие это привлекло внимание, ведь Германия категорически отказывается поставлять оружие в Украину, а еще и, похоже, не позволяет другим странам передавать нам немецкое оружие (скажем, Эстонии).

Похожий случай с облетом Германии был и раньше – 17 января. Тогда самолеты из Великобритании с оружием для Украины также облетали немецкое пространство. Хотя официальный Берлин говорит, что этого не запрещал.



Кто снабжает оружие Украине, и кто планирует / Инфографика 24 канала

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Напомним, 25 января в третьей партии оружия от США Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

С другой стороны:

Люксембург высказался против предоставления Украине оружия.

Австралия не будет оказывать Украине военную помощь, но поможет в сфере кибербезопасности.

О третьей партии вооружений из США для Украины – смотрите видео