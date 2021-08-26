Эвакуированная из Афганистана родила ребенка на борту самолета США

На борту военного самолета США родился ребенок. Это произошло во время эвакуации его семьи из Афганистана.

Девочку, по словам генерала Тода Уолтерса, главы европейского командования США, решили назвать в честь самолета Boeing C-17 – Рич. У матери младенца начались роды 21 августа, в полете.

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Родители ребенка отправятся в США

У женщины возникли осложнения. Ее состояние улучшилось после решения командования самолета снизиться, чтобы увеличить давление воздуха на борту. Девочка родилась через несколько минут после приземления самолета на авиабазу Рамштайн в Германии.

Мать и ребенка доставили в больницу США в Ландштуле в Рейнланд-Пфальце. Согласно информации Тода Уолтерса, Рич и ее родители вскоре отправятся в Соединенные Штаты Америки.

Генерал добавил, что 20 августа после эвакуации из Кабула 100 человек нуждались в медицинской помощи. Из них – 2 другие матери, чьи дети родились после приземления на базе.

Ситуация в Афганистане: последние новости

Афганистан после захвата власти "Талибаном" уже покинули 82 тысячи человек. В Пентагоне отметили, что около 10 тысяч человек еще ждут эвакуации из Кабула самолетами США. В то же время некоторые жители не могут добраться до аэропорта.

Глава регионального офиса ВОЗ Рана Хадже сообщила, что в Афганистане уже использовали 70% лекарств из так называемого неприкосновенного запаса. Того, что осталось на складах, хватит только на неделю.

В то же время посольства США, Австралии и Великобритании предостерегли своих граждан от поездок в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле – есть большая вероятность терактов.

Каждый ВВС США имеет кодовое имя для связи. Кодовое название самолета, который доставил семью из Афганистана – Reach 828.