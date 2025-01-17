Содержит и теорию, и практику: что такое БОВП и как она происходит

С сентября 2025 года в учреждениях высшего образования в Украине внедряется базовая общевойсковая подготовка. Она будет состоять из двух частей – теоретического и практического курса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.

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Как будет происходить общевойсковая подготовка

Сергей Мельник отметил, что Владимир Зеленский 15 января подписал законопроект, принятый Верховной Радой, об изменениях в законе Украины о воинской обязанности и военной службе.

По его словам, изменения будут касаться принятия граждан Украины на воинский учет, а также их медицинского обследования во время прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Мы внедряем базовую общую военную подготовку для студентов, а также слушателей высших учебных заведений. Базовая общевойсковая подготовка будет состоять из двух элементов: теоретического и практического курса,

– объяснил Мельник.

Заместитель министра обороны сказал, что теоретический курс будет внедрен во всех учреждениях высшего образования и будет читаться на 1 – 2 курсах для всех студентов – как мужчин, так и женщин. В то же время практическую часть курса будут проходить только мужчины в учебных центрах, а женщины могут сделать это по желанию, если станут на воинский учет в местных территориальных центрах комплектования.

Важно! Без прохождения БЗВП будет невозможно устроиться на работу в полицию, прокуратуру, и органы власти. Однако эта норма вступит в силу только через год – 1 сентября 2026 года.

По словам Сергея Мельника, во время БЗВП студенты получат знания и навыки в различных военных дисциплинах. Основные акценты сделают на тактической, огневой, разведывательной, психологической подготовке, а также на боевом выживании.