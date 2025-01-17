Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра оборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.

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Як відбуватиметься загальновійськова підготовка

Сергій Мельник зазначив, що Володимир Зеленський 15 січня підписав законопроєкт, ухвалений Верховною Радою, щодо змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу.

За його словами, зміни стосуватимуться прийняття громадян України на військовий облік, а також їхнього медичного обстеження під час проходження базової загальновійськової підготовки.

Ми впроваджуємо базову загальну військову підготовку для студентів, а також слухачів вищих навчальних закладів. Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох елементів: теоретичного та практичного курсу,

– пояснив Мельник.

Заступник міністра оборони сказав, що теоретичний курс буде впроваджений у всіх закладах вищої освіти і читатиметься на 1 – 2 курсах для всіх студентів – як чоловіків, так і жінок. Водночас практичну частину курсу проходитимуть лише чоловіки в навчальних центрах, а жінки можуть зробити це за бажанням, якщо стануть на військовий облік у місцевих територіальних центрах комплектування.

Важливо! Без проходження БЗВП буде неможливо влаштуватися на роботу в поліцію, прокуратуру, та органи влади. Однак ця норма набуде чинності лише за рік – 1 вересня 2026 року.

За словами Сергія Мельника, під час БЗВП студенти отримають знання та навички в різних військових дисциплінах. Основні акценти зроблять на тактичній, вогневій, розвідувальній, психологічній підготовках, а також на бойовому виживанні.