Серия случаев: в России на глазах у пилотов взрывались FPV-очки, это операция ГУР, – источники

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию по подрыву очков для FPV-дронов, которые использовали солдаты российской армии.

Есть данные о десятках таких случаев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в разведке. Специалисты вмонтировали взрывчатку и оборудовали очки функцией дистанционной детонации.

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Что известно о спецоперации

В российских войсках произошла серия взрывов очков для FPV-дронов при их использовании пилотами. Пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, случившихся в нескольких областях России на протяжении первых дней февраля.

По данным источников в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки Украины. Внутри очков, передавших пилотам FPV российские волонтеры, как отмечается, была встроена взрывчатка.

Причастные к операции рассказали, что для осуществления подобной операции приобрели крупную партию FPV-очков для российских пилотов. Затем специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва.

"Теперь на пилотов FPV дронов ВС России начала массово сходить "божья кара", за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, а и в российской Сибири", – отмечают авторы операции.

Согласно предоставленной информации, после этого, в координации с Главным управлением разведки, российские волонтеры безвозмездно, как благотворительную помощь, отправили "взрывные" очки в подразделения вражеской армии, связанные с беспилотниками.

Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах враждебных FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины,

– сообщили в спецслужбе.

К слову, киберспециалисты ГУР и ВСУ 7 – 8 февраля провели успешную операцию против России, выведя из строя более 120 серверов и уничтожив 2000 терабайт важных данных. Под удар попали ключевые предприятия, в частности "Газстройпром", что нанесло агрессору ущерб в десятки миллионов долларов.