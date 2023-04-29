Божья кара за Умань, – в ГУР оценили последствия "хлопка" в Крыму

В Севастополе сегодня, 29 апреля, в результате пожара на нефтебазе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. А их общую емкость оценивают около 40 тысяч тонн.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России.

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В городе Севастополь 29 апреля произошел "хлопок", который является божьей карой, в том числе при убитых гражданских гражданах в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной,

– рассказал Юсов.

Представитель разведки посоветовал жителям временно оккупированного Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами.

Оккупанты занимались хищениями

Юсов также добавил, что Главному управлению разведки известно о хищении, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

Отмечу, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских сил безопасности и обороны,

– заметил представитель ГУР МО.

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