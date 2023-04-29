Божья кара за Умань, – в ГУР оценили последствия "хлопка" в Крыму
В Севастополе сегодня, 29 апреля, в результате пожара на нефтебазе было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. А их общую емкость оценивают около 40 тысяч тонн.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России.
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В городе Севастополь 29 апреля произошел "хлопок", который является божьей карой, в том числе при убитых гражданских гражданах в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной,
– рассказал Юсов.
Представитель разведки посоветовал жителям временно оккупированного Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами.
Оккупанты занимались хищениями
Юсов также добавил, что Главному управлению разведки известно о хищении, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах.
Отмечу, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских сил безопасности и обороны,
– заметил представитель ГУР МО.
Главное о мощном "хлопке" в Севастополе
- Оккупанты сами признали, что вспыхнувший в ночь на 29 апреля масштабный пожар на топливной базе в Севастополе быстро потушить не удастся.
- Ей предоставили 4-й уровень пожара – самый сложный из всех возможных.
- Оккупационные власти в Крыму говорят, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники, а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских. То есть тоже признали, что горючее было предназначено для военной техники.
- Традиционно россияне взялись паниковать и истерить из-за "хлопка": сквозь ненависть и украинофобные заявления также есть и господствующие настроения. Похоже, что русские поняли, что война коснется и их.