Коломну под Москвой ночью атаковали неизвестные БпЛА: в городе изготавливают ракетные комплексы
- В ночь на 24 апреля Россию атаковали неизвестные дроны, взрывы раздавались в городе Коломна, где расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"".
- Из-за атаки БпЛА россияне останавливали работу аэропорта "Жуковский" и других аэропортов в нескольких областях, а российское Минобороны заявило о "сбитии" 2 дронов.
В ночь на 24 апреля Россию атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались в городе Коломна Московской области.
Там расположено так называемое АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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В Коломне занимаются производством ракетных комплексов
Из-за атаки БпЛА ночью россияне вводили план "Ковер" и останавливали работу аэропорта "Жуковский" в Московской области, а также других аэропортов в Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Калуге. Там не принимали и не отправляли авиарейсы.
В самой Коломне местные жители слышали звуки работы ПВО. Они также публикуют видео, на которых слышно звук беспилотника, выстрелы и взрыв, а также яркую вспышку перед этим.
Взрывы в Коломне: смотрите видео
РосСМИ пишут, что атака якобы осуществлялась на АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"".
Основная специализация этого предприятия:
- переносные зенитные ракетные комплексы,
- противотанковые ракетные комплексы,
- оперативно-тактические ракетные комплексы,
- комплексы активной защиты.
Осторожно, нецензурная лексика! Коломну атаковали БпЛА: смотрите видео
Атака БпЛА на Коломну: смотрите видео
Впоследствии в российском Минобороны заявили, что "певео" якобы успешно сбила 2 БпЛА над Московским регионом.