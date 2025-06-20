После 10 попаданий БПЛА в Одессе много пострадавших, среди них – спасатели

Одесса подверглась массированному налету ударных дронов врага ночью 20 июня. Были прилеты, которые привели к пожарам и травмировали людей.

Первый отчет о последствиях атаки предоставили в ГСЧС. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что было известно ранее В Одессе после российского удара много разрушений и пожары

Одесса пострадала от воздушного удара врага: какие последствия

Воздушную тревогу в Одессе объявили ночью 20 июня в 00:52, и продолжалась она до 01:13. За это время враг направил более десятка ударных беспилотников на город, которые и натворили бед.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям около 5 утра проинформировала о последствиях атаки, с которыми пришлось бороться. В городе в целом зафиксировано более 10 попаданий и возникли масштабные пожары.

Из 4-этажного дома, который полностью выгорел, спасли 3 человек, 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара на спасателей обрушились конструкции, пострадали 3 пожарных, они в больнице в стабильном состоянии.

В 23-этажном доме огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Оттуда эвакуированы 600 человек.

Пожары охватили еще 5 жилых домов. Продолжаются поисково-спасательные работы.

В целом пострадали 13 человек, из них 3 – спасатели.

Последствия атаки врага на Одессу ударными дронами / Фото ГСЧС

Добавим, что этой же ночью враг направил БПЛА на Харьковв – там также были прилеты и есть пострадавшие.