БпЛА атакуют Запорожье, работает ПВО

Ударные дроны врага залетели в Запорожскую область ночью 24 июля. Запорожье услышало взрывы.

ОВА сообщила о работе ПВО в регионе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно об атаке на Запорожье 24 июля?

Ночью 24 июля Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы в это время писали о налете дронов на территорию Украины.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 01:22, в городе Запорожье с 02:08. Примерно в 02:16 Запорожская областная военная администрация сообщила о работе ПВО. Местные же писали в соцсетях о звуках взрывов.

Напомним, при таких обстоятельствах нельзя фотографировать или снимать работу украинских защитников, а следует находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

Почти одновременно с Запорожьем враг атаковал дронами и Одессу. Туда летели под два десятка ударных БпЛА.

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