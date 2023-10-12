Россияне модернизировали "Ланцеты", увеличив дальность почти вдвое, – Гуменюк

Российские военные понимают, что война против Украины – война, в том числе беспилотников. Итак, занимаются усовершенствованием собственного вооружения. В частности, БПЛА "Ланцет".

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она очертила изменения, которые претерпели "Ланцеты".

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Оккупанты усовершенствовали "Ланцеты"

Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60 – 70 километров,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Херсонской области русские захватчики чаще стали запускать дроны. Делают это россияне с временно оккупированных территорий на левом берегу реки Днепр.

Даже когда наша контрбатарейная борьба имеет успех и мы выбиваем артиллерию противника, россияне применяют ударные дроны, в том числе сбрасывающие взрывчато-осколочные боеприпасы,

– отметила она.

Что такое "Ланцет" Речь идет о ZALA Lancet – русском баражирующем боеприпасе. Над его разработкой работала компания Zala Aero. Этот беспилотник имеет несколько типов наводки. Его скорость движения составляет до 300 километров в час. Как известно из открытых источников, максимальная масса – 12 килограммов. Впервые он был представлен в июне 2019 года во время выставки "Армия-2019" в Москве.

Источник: Википедия

Тем временем Украина от Великобритании получит систему для уничтожения БПЛА. Расскажем, на что она способна.

Как эта система будет бороться с дронами

Собственно, 11 октября Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине более чем на 100 миллионов фунтов. В него войдут комплексы ПВО MSI-DS Terrahawk Paladin. Они будут защищать морские порты и критическую инфраструктуру от атак.

Terrahawk Paladin имеет модульную структуру. Ее 30-миллиметровая пушка способна стрелять программируемыми снарядами. И она в радиусе двух километров может прикрываться какой-нибудь объект.

По "Шахедам" она (Terrahawk Paladin – 24 Канал) будет очень легко работать. Почти на 100% и очень дешево, ведь несколько снарядов в радиусе 2 километров практически со 100% гарантией уничтожают любой летательный объект. "Шахеды" без проблем будет сбивать,

– сказал военный эксперт Роман Свитан.

Обратим внимание, что управляется этот комплекс ПВО дистанционно.