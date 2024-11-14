Несут смерть для гражданских: чем опасны новые российские дроны "Молния" и как им противодействовать

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В ноябре 2024 года российские оккупанты для атак на востоке Украины все чаще начали использовать свой новый БПЛА "Молния-1". Что это такое и какую опасность несет для украинцев – читайте в материале 24 Канала.

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Как Россия лупит БПЛА "Молния-1" по Харькову

13 ноября в Харькове в Салтовском районе города прогремели взрывы. Целью россиян уже традиционно стали гражданские объекты, в частности, торговый центр.

По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки пострадали 4 человека, также был поражен 7-этажный многоквартирный жилой дом, контактная сеть троллейбуса и более 20 автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Впоследствии специалисты сообщили, что такой вред нанесли относительно новые российские дроны, известные как "Молния-1" (другое и менее популярное название – "Привет-82"). Также специалисты подтвердили, что оккупанты применяли беспилотники этого типа для атак Харькова накануне.

Россияне использовали эти дроны и раньше (в частности, на Курском направлении, а также минимум с весны 2024 года – в Донецкой области, где "Молнию" или "Привет-82" враг использовал как обычный FPV-дрон).



На Харьковщине в большинстве случаев "Молния" выполняла роль "обманки" и фальшивой цели, с целью разведать позиции украинских ПВО и истощить их фейковыми угрозами.

Сейчас же оккупанты научились стабильно крепить к этим дронам взрывчатку, чем превратили надоедливый паллиатив в опасное оружие.

Это обычный FPV дрон-камикадзе с крыльями и колхозно прикрученным БК. То есть такой, который имеет оператора с пультом управления и видео. Это гарантированно означает, что многоэтажка, в которой живут обычные гражданские, и была целью атаки. Это так, чтобы никогда не забывать, с какими уродами имеем дело,

– начальник патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко объясняет планы россиян по применению дронов типа "Молния".



Обломки БПЛА "Молния" / Фото прокуратуры

БПЛА "Молния" (или "Привет-82") – приблизительные характеристики

производитель – Россия,

тип – FPV-крыло,

размах крыла – 1140 сантиметров,

хорда – 200 сантиметров,

батарея – 5 000 мАч Li Ion,

связь - ERLS (такая же, как и на FPV),

полезная нагрузка – 3 – 5 килограмма,

дальность – 20 – 40 километров,

скорость – 20 – 25 метров в секунду,

максимальная высота – 3 километра,

известные модификации – "Молния-1" – с одним двигателем, "Молния-2" с двумя двигателями,

стоимость производства – около 300 долларов (по оценкам украинских экспертов),

цена – несколько тысяч долларов (куда же россиянам без коррупции).

Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, когда-то дрон больше использовали как ложную цель.

Используется электромотор, минималистичная электроника, с неустойчивой навигацией. Эти дроны просто запускают по городу. Например, для ударов по Харькову не нужно, чтобы он имел большую дальность,

– рассказал Олег Катков.

Даже если БПЛА просто будет лететь 40 километров от границы без навигатора, то с большой вероятностью попадет в какой-то из районов Харькова. Россия использует такие небольшие "Молнии" с одной целью – терроризировать мирное население.

Сейчас точные характеристики нового российского дрона неизвестны, однако уже сейчас можно сказать, что это барражирующий боеприпас, что может нести от 3 до 5 килограммов взрывчатки.

Это немного по сравнению с "Шахедом", где полезная нагрузка на порядок выше, однако, также может наделать немалый вред, а также действовать как шрапнель. Что мы собственно и видим на примере последних атак россиян на Харьков, когда дрон попал в дом, а обломки в результате взрыва разлетелись на десятки метров и посекли машины и троллейбусную сеть. Учитывая тот факт, что не было жертв и лишь 4 человека пострадали, – это просто чудо.

Главное же преимущество "Молнии-1" – она сделана буквально из болота и палок и выглядит соответственно. Это паллиатив из картона, фанеры, пластика, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых трубок, закрепленных скотчем, с самым дешевым китайским моторчиком. Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется оператором исключительно вручную.



БПЛА "Молния" / Фото из российских телеграм-каналов

Это реально очень примитивная штука, но все это делает "Молнию" еще и очень дешевой. Теперь врагу есть чем заменить крылатые ракеты за миллионы долларов, а также "Шахеты" и "Ланцеты" за десятки тысяч.

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Для России не составляет особых проблем собирать эти БПЛА, чтобы продолжать "кошмарить" мирных украинцев и еще и экономить на этом. Но не только деньги, но и время. Руководитель отдела маркетинга компании Airlogix Виктор Локотков в комментарии изданию "Фокус" предположил, что такую конструкцию можно собрать за 2 часа.

Как противодействовать дронам "Молния"

"Молния" – это относительно небольшая цель и FPV-крыло может легко затеряться в небе, поэтому пулеметным расчетам нужно уделить этой проблеме больше внимания.



Украинские воины с трофейной "Молнией" / Фото Сергея Бескрестнова

Также для противодействия "Молнии" нужно усилить РЭБ и учитывать, что россияне часто меняют частоты.

Так, в сентябре 2024 года известный теоретик и практик "войны дронов" Сергей "Флеш" Бескрестнов писал, что оккупанты меняли частоты на этих БПЛА, в частности видео уже не 1.2 ГГц, а 3.3 – 3.5ГГц, а управление изменилось с 900 МГц на 430 МГц.

Если дрон теряет связь, он уже не достигнет цели. К сожалению, это не будет означать, что он просто упадет – лишенный управления вражеский беспилотник может влететь куда угодно. Но россиян это также устроит, поэтому они смело запускают "Молнии" на гражданские кварталы и детские площадки.