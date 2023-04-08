Украинский БПЛА на Красной площади 9 мая: как россияне реагируют на эту акцию

Соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш" Андрей Яценко объявил премию на сумму 20 миллионов гривен за своеобразную спецзадание. Деньги он предлагает тому, кто сможет приземлить беспилотника с патриотической символикой на Красной площади в Москве 9 мая.

Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, россияне уже напуганы.

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Россия в панике

Иван Ступак рассказал, что реакцию Кремля на такую акцию можно только представить. Россияне сначала свято верили, что они в безопасности, но теперь же паникуют.

Они начинают звонить в войска и проверять: "А ваша система ПВО точно стоит? А там боеприпасы точно есть? А, может, еще один комплекс поставим где-нибудь на Красной площади?"

– отметил он.

По его мнению, россияне лишь справляют браваду, а действительно оказались в плену страха.

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Россиян раздражает все украинское

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что запуск беспилотника на Красную площадь – это своеобразный полуфинал противостояния. Финишная прямая – секретная резиденция кровавого диктатора Владимира Путина "Бочаров ручей".

Он напомнил, что украинский беспилотник, правда, без взрывчатки уже приземлялся на российскую землю.

Они себе рассуждают: "Если упала ерунда на Красную площадь, то это может и со взрывчаткой долететь, и не маленький, а большой, а два десятка?" Это, конечно, пощечина для них и унижение!

– сосредоточил внимание Ступак.

Больше всего раздражает выходцев России – украинская символика.

"Для россиян голубовато-желтый цвет – это тряпка красного цвета, они просто обезумевают", – убежден он.

Ярким примером также стал инцидент с мальчиком в российском метро, у которого был портфель голубовато-желтого цвета. Сочетание цветов буквально превратило их в зверей.

Впрочем, россияне ничего не могут сделать, потому что Запад совершенно не воспринимает их и их нытье.

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