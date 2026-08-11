Крупный пожар под Воронежем: после атаки БпЛА горят склады Wildberries и не только

Ночная воздушная атака 11 августа на Wildberries под Воронежем вызвала массовую панику. На видео с места событий видны огромные столбы дыма и огня.

На Wildberries в Новой Усмане объявили о срочной эвакуации. 24 Канал собрал то, что известно на данный момент.

Атака БпЛА на Wildberries под Воронежем 11 августа: что известно?

В Воронежской области России в ночь на 11 августа объявили об угрозе атаки беспилотников. Около 1 часа ночи губернатор Александр Гусев объявил тревогу в самом Воронеже и прилегающих районах.

На одном из больших логистических объектов, через которые помимо прочего осуществляется снабжение оккупационной российской армии, появились сообщения об эвакуации персонала. Речь идет о компании Wildberries, имеющей комплекс складов в Новой Усмане (это большое село недалеко от Воронежа).

Сейчас там на территории Wildberries бушует большой пожар, о чем свидетельствуют многочисленные видео очевидцев в социальных сетях. А также есть упоминания о пожаре на другом складе – компании Ozon.

Столб дыма и пламени над Новой Усманью: смотрите видео очевидцев

На складе Wildberries под Воронежем вспыхнул пожар: смотрите видео очевидцев

Последствия обстрела дронами складов Wildberries в Новой Усмани / Фото очевидцев

Где находится Новая Усмань со сгоревшими складами WB: показываем на карте

Стоит отметить, что упомянутый логистический узел WB в Новой Усмани уже становился целью успешного удара беспилотников – менее чем 3 недели назад, 23 июля. Такая же атака произошла 3 августа, но в тот день информации о попадании в склады не было.