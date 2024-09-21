В Тверской области поразили секретный ракетный объект, где могла быть ракета "Сатана", – СМИ

БПЛА поразили секретный объект в Тверской области неподалеку от Торопца. Отмечается, что ракеты, которые там могли храниться, при детонации сотрут десятки километров вокруг.

Такую информацию распространяют российские СМИ, передает 24 Канал. По их данным, якобы речь идет о воинской части ракетных войск в поселке Октябрьский.

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Дроны могли поразить секретный ракетный объект возле Торопца

Отмечается, что в Тверской области якобы был поражен секретный объект, на котором может находиться ракета "Сармат/Сатана". Местные, живущие рядом с поселком, мол, бегут "на всякий случай", поскольку опасаются, что ракеты могут стереть десятки километров вокруг.

Объект, как сообщают источники росСМИ, расположен между Торопцом и Старой Торопой, куда эвакуировали жителей, когда в Торопце уничтожали склад, а неподалеку есть поле, где якобы регулярно что-то взрывают.

Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если бы они взорвались, то на 30 километров вокруг все снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета "Сатана" стоит,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, через часть проходит не указанная на карте старая железная дорога, которой перевозили ракеты на склад и обратно.

К слову, ночью 21 сентября дроны СБУ мощно отработали на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле Октябрьского в Тверской области. После прилетов дронов на вражеском складе началась детонация, фиксируется 5 очагов пожаров.